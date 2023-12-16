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خلال مواجهة الأهلي المصري

الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة
المواطن - فريق التحرير

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قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا واستحوذ على الكرة معظم فترات مباراته ضد الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

فوز الأهلي المصري بثلاثية

ولعب الاتحاد ضد الأهلي المصري بالأمس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال الأندية، ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بنتيجة 3\1.

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الاتحاد ضد الأهلي المصري
جانب من المباراة – المصدر @AlAhly

أرقام الاتحاد والأهلي في المباراة

وبلغت نسبة استحواذ العميد على الكرة 48%، مقابل 37% للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، فيما ظلت الكرة حائرة بينهما في 15%، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع “فيفا” الرسمي.

الاتحاد ضد الأهلي المصري
جانب من المباراة – المصدر @saudiFF

وتفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في عدد التسديدات على المرمى، حيث قام بـ14 تسديدة، منها 6 على المرمى، وحصل على 4 فرص تهديفية كبيرة، مقابل 10 تسديدات للأهلي و3 فرص تهديفية.

وقام لاعبو العميد بـ481 تمريرة منها 408 تمريرة صحيحة، ولعبوا 26 عرضية منها 8 عرضيات مكتملة، فيما قام الأهلي المصري بـ367 تمريرة، بينها 301 تمريرة صحيحة، واكتفوا بـ3 عرضيات بينهم واحدة صحيحة.

الاتحاد ضد الأهلي المصري
جانب من المباراة – المصدر @AlAhly

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