الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا واستحوذ على الكرة معظم فترات مباراته ضد الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

فوز الأهلي المصري بثلاثية

ولعب الاتحاد ضد الأهلي المصري بالأمس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال الأندية، ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بنتيجة 3\1.

أرقام الاتحاد والأهلي في المباراة

وبلغت نسبة استحواذ العميد على الكرة 48%، مقابل 37% للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، فيما ظلت الكرة حائرة بينهما في 15%، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع “فيفا” الرسمي.

وتفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في عدد التسديدات على المرمى، حيث قام بـ14 تسديدة، منها 6 على المرمى، وحصل على 4 فرص تهديفية كبيرة، مقابل 10 تسديدات للأهلي و3 فرص تهديفية.

وقام لاعبو العميد بـ481 تمريرة منها 408 تمريرة صحيحة، ولعبوا 26 عرضية منها 8 عرضيات مكتملة، فيما قام الأهلي المصري بـ367 تمريرة، بينها 301 تمريرة صحيحة، واكتفوا بـ3 عرضيات بينهم واحدة صحيحة.