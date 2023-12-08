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الأرقام تُنصف رياض محرز رغم استبعاده من جائزة الأفضل بإفريقيا

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
الأرقام تُنصف رياض محرز رغم استبعاده من جائزة الأفضل بإفريقيا
المواطن - فريق التحرير

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تعرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، لانتقادات قوية خلال الساعات الماضية، بعد استبعاد نجم الأهلي الحالي، الجزائري رياض محرز من القائمة المختصرة المرشحة للحصول على جائزة أفضل لاعب في القارة.

المرشحون لجائزة الأفضل في إفريقيا

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، المغربي أشرف حكيمي، ومهاجم نابولي الإيطالي، النيجيري فيكتور أوسيمين.

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محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

أرقام رياض محرز

وأثار غياب رياض محرز عن القائمة النهائية حالة من الجدل، خاصة أنه ساهم في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية “دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي”.

رياض محرز
محرز – المصدر @Cityarabia

وشارك رياض محرز في 47 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في جميع بطولات الموسم الماضي، وساهم في تسجيل 28 هدفًا، بعدما هز الشباك 15 مرة، وقدم 13 تمريرة حاسمة، وتوج بالثلاثية التاريخية.

وسبق وأكد رياض محرز في تصريحات سابقة، أنه الأحق بالحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، نظرًا للموسم المميز الذي قدمه مع مانشستر سيتي، ليكون خروجه من القائمة بمثابة الصدمة.

رياض محرز - الأهلي
رياض محرز – المصدر @RudyGaletti

أرقام المرشحين للجائزة

ويتواجد صلاح في القائمة رغم عدم تتويجه بأي لقب في 2023، وشارك مع ليفربول والمنتخب في 51 مباراة، وسجل 30 هدفًا وصنع 16 آخرين، وقاد أوسمين، نابولي لحصد الدوري الإيطالي، وأحرز الموسم الماضي 31 هدفًا وصنع 5 آخرين.

وساهم أشرف حكيمي في احتلال المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، المركز الرابع في كأس العالم للأندية، وحصد مع باريس سان جيرمان لقبي الدوري وكأس السوبر الفرنسي.

أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب
أشرف حكيمي

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