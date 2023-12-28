الأشخاص الأكثر إزعاجًا بالعالم في عام 2023

كان عام 2023 مليئًا بالأشخاص المميزين الذين أثروا في حياة الملايين حول العالم، من بينهم المشاهير، إلا أن هناك نوعاً آخر من المشاهير الذين تسببوا في فوضى وسائل التواصل الاجتماعي وتسببوا في إثارة الرأي العام العالمي ضدهم في بعض الأحيان.

المدافعة الأشهر عن المناخ غريتا ثونبرج

شهد عام 2023 المزيد من الاضطرابات والفوضى التي سببها مناصرو قضايا المناخ، ومن بينهم ناشطة المناخ الشيهرة غريتا ثونبرج، التي يستمر تركيزها على قضايا المناخ، لكنها تحولت في عام 2023 إلى اليسارية الشديدة من خلال الوقوف في احتجاجات لمناصرة قضايا المناخ، واعتقلت الشرطة الألمانية الناشطة في مجال المناخ غريتا تونبرغ، أثناء مشاركتها في احتجاج ضد منجم فحم خارج قرية غربي ألمانيا، بحسب “فوكس نيوز”.

وشاركت غريتا مع نشطاء يسعون إلى منع تدمير قرية لتزيراث المهجورة، من أجل توسيع منجم للفحم. وقالت الشرطة لبي بي سي إنها لن تحتجز الناشطة وسيتم إطلاق سراحها بعد التحقق من هويتها. وأضافت الشرطة أنه تم إيقاف الناشطة السويدية بعد أن “هرعت مجموعة نحو حافة” منجم جارزويلر 2. غريتا تواجه اتهامات أمام القضاء واُتهمت غريتا بأنها تحاول عرقلة الشرطة، واتهمها القضاء في السويد برفض الامتثال لأوامر الشرطة خلال مشاركتها في احتجاج منتصف يونيو في مدينة مالمو.