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الأمر بالمعروف تنشر برامجها التوعوية في الجمعيات الأهلية والمجمعات التجارية بالخرج

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ صباحاً
الأمر بالمعروف تنشر برامجها التوعوية في الجمعيات الأهلية والمجمعات التجارية بالخرج
المواطن - فريق التحرير

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تفعيلاً لجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوعوية والوقائية، واصلت هيئة محافظة الخرج نشر العديد من المناشط والبرامج التوعوية، عبر الشاشات الذكية واللوحات، لتثقيف المجتمع، وتذكيرهم بالخصال الحميدة التي دلت عليها النصوص الشرعية.

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برامج الأمر بالمعروف

وشملت العديد من البرامج التوعوية والوقائية كـ (فضل صلاة الجماعة، وبالوالدين إحسانا، وفليصل رحمه، ولا تسرفوا)، تعاوناً مع جمعية حفظ النعمة، ومجمعات تجارية في المحافظة.

يأتي ذلك وفقاً للخطط والبرامج الزمنية، بمتابعة واهتمام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، لتطبيقها في المنطقة، والمحافظات التابعة.

الأمر بالمعروف

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