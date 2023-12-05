ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة الخليجية الـ44 الأمر بالمعروف تنشر برامجها التوعوية في الجمعيات الأهلية والمجمعات التجارية بالخرج تحذير : التغليف الحراري يبطل صكوك الملكية أمام المحاكم تداول السعودية تلغي إدراج شركة دور للضيافة حساب المواطن يوضح كيفية تسجيل عائلة فاقد الأهلية الأمن السيبراني يحذر من 3 ثغرات تهدد مستخدمي سامسونغ وأندرويد وهواوي المشي المتسارع يقي الأمراض ويرفع هرمون السعادة أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية ومركز الكوارث بمكة يحذر تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء بنسبة 2% لقطات مفزعة لغرق مدن بعد استضافتها مؤتمر كوب لتغير المناخ
تفعيلاً لجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوعوية والوقائية، واصلت هيئة محافظة الخرج نشر العديد من المناشط والبرامج التوعوية، عبر الشاشات الذكية واللوحات، لتثقيف المجتمع، وتذكيرهم بالخصال الحميدة التي دلت عليها النصوص الشرعية.
وشملت العديد من البرامج التوعوية والوقائية كـ (فضل صلاة الجماعة، وبالوالدين إحسانا، وفليصل رحمه، ولا تسرفوا)، تعاوناً مع جمعية حفظ النعمة، ومجمعات تجارية في المحافظة.
يأتي ذلك وفقاً للخطط والبرامج الزمنية، بمتابعة واهتمام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، لتطبيقها في المنطقة، والمحافظات التابعة.