الأمر بالمعروف تنشر مضامين حملة “اعتناء” في المحلات التجارية والمكتبات برماح

تواصل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رماح، جهودها التوعوية في نشر منتجات الرئاسة العامة في المحلات التجارية والمكتبات وأماكن بيع القهوة، وشملت حملة “اعتناء” بهدف مساهمتها في البناء الفكري السليم وتحصين النشء والشباب من الأفكار الضالة، كما نشرت برنامج “خطر التشاؤم”، عبر اللوحات التوعوية.

من جانبه كّرم رئيس بلدية رماح، المهندس أحمد بن سلمان العمري، رئيس هيئة المحافظة، الشيخ بداح بن فراج السبيعي، نظير المشاركة الفاعلة مع البلدية، بحضور محافظ رماح مبارك بن فايز آل مجلي.