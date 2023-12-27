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ناقشت خلالها المبادرات التطويرية والبرامج النوعية

الأمر بالمعروف تنفذ ورش عمل لمديري عموم الفروع والإدارات

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٠ مساءً
الأمر بالمعروف تنفذ ورش عمل لمديري عموم الفروع والإدارات
المواطن - فريق التحرير

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نفذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بديوان الرئاسة العامة عددًا من ورش العمل شارك فيها وكلاء الرئاسة العامة ومديرو عموم الفروع والإدارات والوحدات.

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وناقشت الورش التي نظمتها وكالة الرئاسة العامة للشؤون الميدانية والقضايا مختلف أعمال الرئاسة العامة الميدانية والتوعوية والتقنية والفكرية والإعلامية والإدارية، وسبل تطويرها على مستوى فروع الرئاسة العامة ومراكزها وإداراتها، كما استعرضت الورش خطط العمل والمبادرات التطويرية، ووضع مسارات وبرامج نوعية تتوافق مع أهداف الرئاسة العامة ورسالتها، بما يحقق التطلعات.

وتأتي هذه الورش بتوجيه ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتطوير أعمال الرئاسة العامة والارتقاء بها.

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