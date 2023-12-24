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الأمر بالمعروف تواصل نشر محتوى “أحكام الرقية الشرعية” في الخرج وحوطة بني تميم

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
الأمر بالمعروف تواصل نشر محتوى “أحكام الرقية الشرعية” في الخرج وحوطة بني تميم

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تزامناً مع دور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرقابي والتوعوي، في مجالات الرقية الشرعية، وفق اختصاصاتها وبالتنسيق مع الجهات المعنية، يواصل فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض نشر محتوى برنامج “أحكام الرقية الشرعية”، ممثلاً بهيئتي الخرج، وحوطة بني تميم، عبر الشاشات الذكية، في الأسواق والأماكن العامة والمستشفيات.

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