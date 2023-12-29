الأمطار تجري السيول والأودية في عدة مناطق

شهدت العديد من المدن والمناطق السعودية اليوم الجمعة هطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان المياه في السيول والشعاب والأودية.

وحرص العديد من المواطنين على توثيق مشاهد الأمطار وجريان السيول عبر مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل وسط دعوات بأن يجعلها الله سقيا خير وبركة ويعم بنفعها البلاد والعباد.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

تحذير الدفاع المدني

بدورها دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر بعد ما ورد من المركز الوطني للأرصاد من توقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، اليوم الجمعة.

وحثت المديرية العامة الجميع على ضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.