الأمن السيبراني يحذر من 3 ثغرات تهدد مستخدمي سامسونغ وأندرويد وهواوي

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من 3 تهديدات أمنية عالية الخطورة لمستخدمي منتجات سامسونغ وأندرويد وهواوي.

ودعا المركز في 3 تحذيرات منفصلة مستخدمي أي من المنتجات الثلاثة إلى ضرورة تحديث المنتجات وفق آخر إصدار لتفادي مخاطر هذه الثغرات وتجنب الهجمات الإلكترونية.

وأشار المركز إلى أن الشركات الثلاثة أصدرت تحديثات على منتجاتها لحماية المستخدمين منوهًا بضرورة متابعة آخر المستجدات وفق الشركة المنتجة.

أدوات الأمن السيبراني

من جهة أخرى أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الحزمة الثانية من أدوات الأمن السيبراني «Cybersecurity Toolkit»، التي تهدف إلى تمكين الجهات المستفيدة من رفع كفاءة الأمن السيبراني وزيادة فعاليته لديها، على النحو الذي يسهم في تعزيز الجاهزية السيبرانية والحد من المخاطر الناشئة من التهديدات السيبرانية المتجددة، ويأتي ذلك ضمن اختصاصات الهيئة في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن «أدوات الأمن السيبراني» تشمل نماذج لإعداد سياسات ومعايير ووثائق وإجراءات الأمن السيبراني باللغتين العربية والإنجليزية، وتستهدف جهات القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الأخرى في المملكة مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على كافة النماذج من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.