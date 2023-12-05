الأمن السيبراني يحذر من 3 ثغرات تهدد مستخدمي سامسونغ وأندرويد وهواوي المشي المتسارع يقي الأمراض ويرفع هرمون السعادة أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية ومركز الكوارث بمكة يحذر تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء بنسبة 2% لقطات مفزعة لغرق مدن بعد استضافتها مؤتمر كوب لتغير المناخ سبب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية عن دول الجوار تقاسم الأسواق أشهر عمليات التواطؤ في الممارسات الحكومية الجبير: أتمنى لو كان عمري 10 سنوات حتى أرى السعودية بعد 50 سنة كيف تعامل العرب مع المربعانية قديمًا وحديثًا؟ عمومية ترميم تعقد اجتماعها السابع بحضور الأعضاء
حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من 3 تهديدات أمنية عالية الخطورة لمستخدمي منتجات سامسونغ وأندرويد وهواوي.
ودعا المركز في 3 تحذيرات منفصلة مستخدمي أي من المنتجات الثلاثة إلى ضرورة تحديث المنتجات وفق آخر إصدار لتفادي مخاطر هذه الثغرات وتجنب الهجمات الإلكترونية.
وأشار المركز إلى أن الشركات الثلاثة أصدرت تحديثات على منتجاتها لحماية المستخدمين منوهًا بضرورة متابعة آخر المستجدات وفق الشركة المنتجة.
من جهة أخرى أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الحزمة الثانية من أدوات الأمن السيبراني «Cybersecurity Toolkit»، التي تهدف إلى تمكين الجهات المستفيدة من رفع كفاءة الأمن السيبراني وزيادة فعاليته لديها، على النحو الذي يسهم في تعزيز الجاهزية السيبرانية والحد من المخاطر الناشئة من التهديدات السيبرانية المتجددة، ويأتي ذلك ضمن اختصاصات الهيئة في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن «أدوات الأمن السيبراني» تشمل نماذج لإعداد سياسات ومعايير ووثائق وإجراءات الأمن السيبراني باللغتين العربية والإنجليزية، وتستهدف جهات القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الأخرى في المملكة مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على كافة النماذج من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.