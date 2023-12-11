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الأمن العام يحذر: التسول جريمة يعاقب عليها القانون

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
الأمن العام يحذر: التسول جريمة يعاقب عليها القانون
المواطن - فريق التحرير

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حذّر الأمن العام من خطورة التسوّل، مؤكداً أن ممارسة عمليات التسول تعد جريمة يعاقب عليها القانون.

خطورة التسول

ودعا الأمن العام، عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى مكافحة التسوّل، منبهاً إلى أن التسوّل جريمة يعاقب عليها القانون، وحثّ على الإبلاغ عن المتسوّلين.

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الإبلاغ عن التسول

وأوضح الأمن العام، أنه يمكن الإبلاغ عن المتسوّلين، بالتواصل على رقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.

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