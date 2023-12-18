الأمن الغذائي ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام

أنهت الهيئة العامة للأمن الغذائي، إجراءات ترسية الدفعة الرابعة والأخيرة من القمح المستورد لهذا العام (2023م) بكمية (1,353,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).

المخزون الإستراتيجي من القمح

وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة مخصص للتوريد في العام المالي القادم، ويأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح، والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن فترة وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (فبراير – مايو 2024) بواقع (22) باخرة، موزعة على (9) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (559) ألف طن، وعدد (7) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (431) ألف طن، وعدد (5) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (308) آلاف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، مبيناً أنه تم منافست (13) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وأنه تم الترسية على (5) شركات كانت عروضها الأقل سعراً و مطابقة للمواصفات.

أسعار الترسية والمناقصات

يذكر أن الهيئة قد تعاقدت هذا العام على كمية (4.7) ملايين طن مجدول وصولها حتى نهاية مايو 2024م، متضمنة كمية (710) آلاف طن تم ترسيتها على المستثمرين السعوديين في الخارج.

ودعت الهيئة المهتمين في استعراض أسعار الترسية لمناقصاتها زيارة موقعها الإلكتروني: “اضغط هنا“.