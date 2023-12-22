Icon

حساب المواطن : الإفصاح يشمل الراتب شاملًا البدلات والعلاوات Icon تفوق أبطال آسيا ضد الأفارقة بكأس العالم للأندية Icon كريستيانو رونالدو يسعى لفض شراكته مع ميتروفيتش Icon إحباط تهريب 117 ألف حبة كبتاجون و6 كجم من الشبو Icon الأندية الأوروبية ترفض السوبر ليج! Icon قياس: دخول اختبار القدرات بالهوية الوطنية أو جواز السفر أو الرخصة Icon هل يعود عبدالله المعيوف للأخضر بعد إصابة العويس؟ Icon موسكو: قد نقطع علاقاتنا مع أمريكا إذا صادرت الأصول الروسية Icon ضمك دون هزيمة للمباراة الـ8 تواليًا Icon الهلال يتألق في دوري روشن بـ3 أرقام مميزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
الريال وبرشلونة متمسكان بالفكرة

الأندية الأوروبية ترفض السوبر ليج!

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
الأندية الأوروبية ترفض السوبر ليج!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت غالبية الأندية الأوروبية، عن رفضها التام لإعادة طرح فكرة بطولة “السوبر ليج”، وذلك على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية.

الأندية ترفض البطولة

وانضم آرسنال، اليوم الجمعة، للأندية الرافضة لإقامة “السوبر ليج“، وقال: “لاحظنا الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية، يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، ولم يتغير موقفنا فيما يتعلق بدوري السوبر الأوروبي”.

قد يهمّك أيضاً
شاهد .. روبن نيفيز يستمتع بعطلته مع عائلته في إحدى الصحاري السعودية

شاهد .. روبن نيفيز يستمتع بعطلته مع عائلته في إحدى الصحاري السعودية

لحظة وقوع أعنف زلزال يضرب الصين منذ سنوات وسقوط 127 قتيلًا

لحظة وقوع أعنف زلزال يضرب الصين منذ سنوات وسقوط 127 قتيلًا

وأضاف نادي آرسنال في بيان رسمي: “سنواصل اللعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونواصل العمل مع الأندية الأوروبية الزميلة، ورابطة الأندية الأوروبية”.

آرسنال
لاعبو آرسنال – المصدر @Arsenal

وأصدرت العديد من الأندية الأوروبية بيانات تعلن من خلالها رفض البطولة، ومنها؛ مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، إنتر ميلان، روما، بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رفضها للمشروع.

ولا يتمسك بفكرة بطولة “السوبر ليج” حاليًا سوى ريال مدريد وبرشلونة، وأكدت تقارير صحافية، أنهما قد يحصلان على مكافأة تصل إلى مليار دولار، بسبب ولائهما للمشروع، رغم الضغوط التي تمارس ضدهما.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

بطولة السوبر ليج

واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن الاتحاد الدولي لكرة “فيفا” ونظيره الأوروبي “يويفا“، قاما بسوء استغلال سلطتهما تجاه الأندية المؤسسة للبطولة الجديدة، مؤكدة أنه ليس لديهما الحق في فرض العقوبات.

وأشارت الشركة الإسبانية المسؤولة عن إدارة منافسات “السوبر ليج”، أن البطولة ستُقام بمشاركة 64 ناديًا مقسمة إلى 3 دوريات هي الأزرق، ودوري النجوم، والذهبي.

بطولة السوبر ليج
البطولة الجديدة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إغلاق حديقة حيوانات بعد العثور على حذاء في فم نمر
العالم

إغلاق حديقة حيوانات بعد العثور على حذاء...

العالم
بأمر الملك سلمان.. يوسف البيالي نائبًا لرئيس الاستخبارات العامة
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. يوسف البيالي نائبًا لرئيس...

السعودية اليوم
الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري أبطال آسيا
الرياضة

الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري...

الرياضة
11 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات
وظائف

11 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات

وظائف
السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح
السياحة والسفر

السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح

السياحة والسفر
طبيب يكشف تفاصيل وفاة 13 شخصًا بسبب مزاعم علاج السرطان ببول الإبل
السعودية اليوم

طبيب يكشف تفاصيل وفاة 13 شخصًا بسبب...

السعودية اليوم
السجن والغرامة لكل من يعرض ذوي الإعاقة للإساءة أو الاستغلال
السعودية اليوم

السجن والغرامة لكل من يعرض ذوي الإعاقة...

السعودية اليوم
خطيب المسجد الحرام: كلما اشتد الكرب اقترب النصر
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام: كلما اشتد الكرب اقترب...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه