الأندية الأوروبية ترفض السوبر ليج!

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أعلنت غالبية الأندية الأوروبية، عن رفضها التام لإعادة طرح فكرة بطولة “السوبر ليج”، وذلك على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية.
وانضم آرسنال، اليوم الجمعة، للأندية الرافضة لإقامة “السوبر ليج“، وقال: “لاحظنا الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية، يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، ولم يتغير موقفنا فيما يتعلق بدوري السوبر الأوروبي”.
وأضاف نادي آرسنال في بيان رسمي: “سنواصل اللعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونواصل العمل مع الأندية الأوروبية الزميلة، ورابطة الأندية الأوروبية”.
وأصدرت العديد من الأندية الأوروبية بيانات تعلن من خلالها رفض البطولة، ومنها؛ مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، إنتر ميلان، روما، بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رفضها للمشروع.
ولا يتمسك بفكرة بطولة “السوبر ليج” حاليًا سوى ريال مدريد وبرشلونة، وأكدت تقارير صحافية، أنهما قد يحصلان على مكافأة تصل إلى مليار دولار، بسبب ولائهما للمشروع، رغم الضغوط التي تمارس ضدهما.
واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن الاتحاد الدولي لكرة “فيفا” ونظيره الأوروبي “يويفا“، قاما بسوء استغلال سلطتهما تجاه الأندية المؤسسة للبطولة الجديدة، مؤكدة أنه ليس لديهما الحق في فرض العقوبات.
وأشارت الشركة الإسبانية المسؤولة عن إدارة منافسات “السوبر ليج”، أن البطولة ستُقام بمشاركة 64 ناديًا مقسمة إلى 3 دوريات هي الأزرق، ودوري النجوم، والذهبي.