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بعد ختام منافسات دور ثمن النهائي لأندية الغرب

الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري أبطال آسيا

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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ستواصل أندية الهلال والفيحاء والنصر والاتحاد مشوارها في دوري أبطال آسيا، وذلك بعد تأهلهم لثمن نهائي البطولة، عقب نهاية مرحلة دور المجموعات لأندية الغرب الآسيوي.

دوري أبطال آسيا

الفيحاء تأهل اليوم الثلاثاء، ثانيًا عن المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وذلك بعد فوزه على فريق باختاكور الأوزبكي ومستفيدًا من فوز الدحيل القطري على نادي بيرسيبوليس الإيراني في المجموعة الخامسة.

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الاتحاد تأهل متصدرًا عن المجموعة الثالثة، حيث كان ضمن تأهله من الجولة الخامسة بعد فوزه على أجمك الأوزبكي ومستفيدًا من خسارة فريق القوة الجوية العراقي من نادي سباهان أصفهان الإيراني.

ميشايل - الهلال

الهلال تأهل لثمن نهائي البطولة متصدرًا عن المجموعة الرابعة وبرصيد 16 نقطة، حيث تأهل من الجولة الخامسة بعد فوزه على فريق نافباخور الأوزبكي.

الفيحاء وباختاكور

نادي النصر نجح في التأهل لثمن النهائي متصدرًا عن المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة حيث تعادل في آخر جولتين مع فريقي بيرسيبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني.

جوتا - الاتحاد ضد سباهان أصفهان

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