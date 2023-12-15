تأهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز على نادي الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

وتقدم التونسي علي معلول بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة الـ23 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل المارد الأحمر هدفين، عبر كل من حسين الشحات وإمام عاشور.

ثم قلص اللاعب الفرنسي كريم بنزيما الفارق للاتحاد محرزًا الهدف الوحيد للعميد في الدقيقة الـ91.

سيواجه الأهلي، فريق فلوميننسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية يوم الاثنين المقبل.

حسين الشحات يسجل الثاني للأهلي المصري ⚽ الاتحاد 0 × 2 الأهلي#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/cRs6zyYjkN — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023

الأهلي يسجل الهدف الثالث عن طريق عاشور ⚽ الاتحاد 0 × 3 الأهلي#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/GFnOOoOV94 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023