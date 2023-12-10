الأهلي المصري الرابع عالميًا

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كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، اليوم الأحد، عن التصنيف الجديد للأندية على مستوى العالم، وجاء الأهلي المصري في المركز الرابع.
وأوضح الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، أن التصنيف الجديد يتعلق بالفترة من 1 ديسمبر 2022 وحتى 30 نوفمبر 2023، وشهدت فترة التقييم تألقًا لافتًا من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري.
وتوج الأهلي المصري بقيادة السويسري مارسيل كولر، بـ5 بطولات، أبرزها؛ الدوري ودوري أبطال إفريقيا، بجانب حصوله على المركز الرابع في كأس العالم للأندية، ليحتل المرتبة الرابعة عالميًا في تصنيف الأندية.
وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في صدارة التصنيف الجديد للأندية، بعد المستوى المميز الذي قدمه في 2023، وتتويجه بالثلاثية التاريخية، الدوري، كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.
ويتواجد ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني، يليه إنتر ميلان الإيطالي، ثم الأهلي، وحل آيندهوفن الهولندي خامسًا، يليه بالميراس، فلومينينسي، فلامنجو، وباير ليفركوزن الألماني، ويحتل فورتاليزا البرازيلي المركز العاشر.