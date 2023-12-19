الأهلي المصري عينه على الميدالية الرابعة

يطمح الأهلي المصري بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لاستعادة بريقه في بطولة كأس العالم للأندية 2023، وتحقيق إنجاز جديد في مسيرته.

الأهلي ينتظر الخاسر من مباراة اليوم

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الخاسر من مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني التي ستُقام، مساء اليوم الثلاثاء، لمواجهته في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث بمونديال الأندية.

الأهلي المصري يحلم بميدالية

وسيواصل الأهلي المصري رحلة بحثه عن تحقيق إنجاز جديد، بالحصول على الميدالية البرونزية الرابعة في مشواره بكأس العالم للأندية، حيث توج بها للمرة الأولى مع مدربه البرتغالي مانويل جوزيه في 2006.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ونال الميدالية البرونزية مرتين في بطولة كأس العالم للأندية عامي 2020 و2021، وحل رابعًا في النسخة الماضية مع كولر.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بصدارة قائمة أكثر الأندية العربية حصولًا على ميداليات بمونديال الأندية، فيما تُعد فرق الهلال، الرجاء المغربي والعين الإماراتي أصحاب الإنجاز الأبرز بحصد الميدالية الفضية.