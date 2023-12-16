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ضمن منافسات كأس العالم للأندية

الأهلي المصري وفلومينينسي المواجهة العربية البرازيلية الـ12

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٨ مساءً
الأهلي المصري وفلومينينسي المواجهة العربية البرازيلية الـ12
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، لمواجهة نظيره فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

فوز الأهلي المصري على الاتحاد

وبدأ الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، مشواره في مونديال الأندية 2023، من الدور ربع النهائي، حيث اصطدم بالاتحاد بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ونجح في الفوز بنتيجة 3\1.

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وضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة.

الأهلي المصري
لاعيو الفريق – المصدر @AlAhly

مواجهات عربية برازيلي بالمونديال

وتُعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي، هي المواجهة رقم 12 بين الفرق العربية والبرازيلية في كأس العالم للأندية، وعانت الأندية العربية، حيث اكتفت بانتصارين فقط، وخسرت 8 مرات، وتعالا مرة حسمتها ركلات الترجيح.

الأهلي المصري
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

وتعود أولى المواجهات العربية البرازيلية إلى النسخة الأولى التي أُقيمت في اليابان عام 2000، حيث واجه كورينثيانز، الرجاء المغربي والنصر، وفاز عليها بالنتيجة ذاتها بهدفين دون رد.

وجاءت آخر المواجهات العربية البرازيلية في كأس العالم للأندية 2022، حيث اصطدم فلامنجو بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، وفاز الفريق البرازيلي بنتيجة 4\2، ليحصد المركز الثالث.

كأس العالم للأندية 2023
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

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