الأهلي المصري وفلومينينسي المواجهة العربية البرازيلية الـ12

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، لمواجهة نظيره فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

فوز الأهلي المصري على الاتحاد

وبدأ الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، مشواره في مونديال الأندية 2023، من الدور ربع النهائي، حيث اصطدم بالاتحاد بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ونجح في الفوز بنتيجة 3\1.

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة.

مواجهات عربية برازيلي بالمونديال

وتُعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي، هي المواجهة رقم 12 بين الفرق العربية والبرازيلية في كأس العالم للأندية، وعانت الأندية العربية، حيث اكتفت بانتصارين فقط، وخسرت 8 مرات، وتعالا مرة حسمتها ركلات الترجيح.

وتعود أولى المواجهات العربية البرازيلية إلى النسخة الأولى التي أُقيمت في اليابان عام 2000، حيث واجه كورينثيانز، الرجاء المغربي والنصر، وفاز عليها بالنتيجة ذاتها بهدفين دون رد.

وجاءت آخر المواجهات العربية البرازيلية في كأس العالم للأندية 2022، حيث اصطدم فلامنجو بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، وفاز الفريق البرازيلي بنتيجة 4\2، ليحصد المركز الثالث.