الأهلي المصري يسجل الهدفين الثاني والثالث

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تمكن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري من إحراز هدفين في الشوط الثاني في شباك نادي الاتحاد.
وسجل كل من حسين الشحات وإمام عاشور هدفي المارد الأحمر في الدقيقتين الـ 60 والـ62.
حسين الشحات يسجل الثاني للأهلي المصري ⚽
الاتحاد 0 × 2 الأهلي#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/cRs6zyYjkN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023
الأهلي يسجل الهدف الثالث عن طريق عاشور ⚽
الاتحاد 0 × 3 الأهلي#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/GFnOOoOV94
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023