الأهلي المصري يسقط في فخ التعادل ضد يانج أفريكانز

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سقط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري، في فخ التعادل الإيجابي ضد نادي يانج أفريكانز التنزاني وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأهدر الأهلي كمًا كبيرًا من الفرص التهديفية المحققة في الشوط الأول عبر كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم ” كهربا”.
وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي إهدار الفرص لينجح الجنوب إفريقي بيرسي تاو بعد ذلك في إضافة الهدف الأول للأهلي بالدقيقة الـ 87 من ضربة رأسية.
وبسبب خطأ فادح في دفاعات الأهلي، تمكن يانج أفريكانز من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب باكومي زوزوا في الدقيقة الـ91.
وأصبح الأهلي يملك 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة في دوري الأبطال، بينما يتذيل يانج أفريكانز ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.