Icon

تحذيرات من مضاعفات أدوية احتقان الأنف Icon أمطار الشرائع تزين الأجواء الليلية Icon الأهلي المصري يسقط في فخ التعادل ضد يانج أفريكانز Icon 3 بدائل لـ سيكو فوفانا في النصر Icon إنهاء تنفيذ موقع إكسبو الرياض 2030 قبل عامين من موعده Icon القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام Icon جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثاني لكافة المراحل Icon مجموعات نارية في قرعة كأس أمم أوروبا 2024 Icon فوز بشق الأنفس لـ آرسنال ضد وولفرهامبتون يُهديه صدارة الدوري الإنجليزي Icon خرائط الطقس : أمطار ورياح نشطة على حائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي المصري يسقط في فخ التعادل ضد يانج أفريكانز

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
الأهلي المصري يسقط في فخ التعادل ضد يانج أفريكانز
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

سقط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري، في فخ التعادل الإيجابي ضد نادي يانج أفريكانز التنزاني وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي المصري ضد يانج أفريكانز 

وأهدر الأهلي كمًا كبيرًا من الفرص التهديفية المحققة في الشوط الأول عبر كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم ” كهربا”.

قد يهمّك أيضاً
خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه تبدأ المربعانية

خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه تبدأ المربعانية

المقصود بالدفعة المرتجعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

المقصود بالدفعة المرتجعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الأهلي المصري ضد يانج أفريكانز

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي إهدار الفرص لينجح الجنوب إفريقي بيرسي تاو بعد ذلك في إضافة الهدف الأول للأهلي بالدقيقة الـ 87 من ضربة رأسية.

وبسبب خطأ فادح في دفاعات الأهلي، تمكن يانج أفريكانز من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب باكومي زوزوا في الدقيقة الـ91.

وأصبح الأهلي يملك 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة في دوري الأبطال، بينما يتذيل يانج أفريكانز ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

الأهلي المصري ضد يانج أفريكانز - بيرسي تاو

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد سداد قيمته
السعودية اليوم

آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد...

السعودية اليوم
الفيحاء يتفوق على آهال بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

الفيحاء يتفوق على آهال بثنائية في الشوط...

الرياضة
التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض
الرياضة

التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض

الرياضة
جماهير الاتحاد للإدارة: لوبتيغي مطلبنا
آخر الاخبار

جماهير الاتحاد للإدارة: لوبتيغي مطلبنا

آخر الاخبار
جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
حصاد اليوم

جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

حصاد اليوم
التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء الحمل
السعودية اليوم

التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء...

السعودية اليوم
محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو 2030 في الرياض
السعودية اليوم

محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه