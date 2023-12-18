الأهلي المصري يشيد بدعم الجماهير السعودية

أصدر النادي الأهلي المصري بيانًا أمس الأحد، توجه فيه بالشكر للجماهير السعودية بسبب الحفاوة والمساندة للفريق الأحمر بعد فوزه على اتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد النادي في بيانه على ثقته الكاملة بأن جماهير الكرة السعودية، سوف تساند الأهلي في مباراته المهمة اليوم ضد فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

يذكر أن الأهلي سيواجه فريق فلوميننسي اليوم في الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.