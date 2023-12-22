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بعد الفوز على أوراوا الياباني

الأهلي المصري يُتوج بـ برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٩ مساءً
الأهلي المصري يُتوج بـ برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري برونزية كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4- 2.

الأهلي المصري ضد أوراوا

وفي الشوط الأول، سجل للأهلي في الدقيقتين الـ 20 والـ25 كل من المدافع ياسر إبراهيم والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

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وقلص اللاعب كانتي الفارق لنادي أوراوا في الدقيقة الـ44.

أوراوا ضد الأهلي - الأهلي المصري - معلول - علي معلول

وفي الشوط الثاني، سجل أوراوا هدفًا ثانيًا عبر سكولز في الدقيقة الـ55 من ركلة جزاء.

وواصل المارد الأحمر ضغطه ليضيف هدفين عبر النجم التونسي علي معلول في الدقيقتين الـ 61 والـ 97.

وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.

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