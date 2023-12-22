الأهلي المصري يُتوج بـ برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري برونزية كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4- 2.

الأهلي المصري ضد أوراوا

وفي الشوط الأول، سجل للأهلي في الدقيقتين الـ 20 والـ25 كل من المدافع ياسر إبراهيم والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وقلص اللاعب كانتي الفارق لنادي أوراوا في الدقيقة الـ44.

وفي الشوط الثاني، سجل أوراوا هدفًا ثانيًا عبر سكولز في الدقيقة الـ55 من ركلة جزاء.

وواصل المارد الأحمر ضغطه ليضيف هدفين عبر النجم التونسي علي معلول في الدقيقتين الـ 61 والـ 97.

وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.

ياسر إبراهيم يفتتح التسجيل للأهلي ⚽🔥 الأهلي المصري 1 × 0 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/kucvETlgJk — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

بيرسي تاو يضيف ثاني الأهداف للأهلي ⚽🇸 🔥 الأهلي المصري 2 × 0 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NCMLI4UBEG — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

كانتي يقلص الفارق لـ أوراوا ⚽🔥 الأهلي المصري 2 × 1 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/QqiSxeVefZ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

من علامة الجزاء.. شولز يعود بـ أوراوا للتعادل ⚽🔥 الأهلي المصري 2 × 2 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/WnsUuwb9RV — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

علي معلول يسجل الهدف الثالث ويضع الأهلي في المقدمة مجدداً ⚽🔥 الأهلي المصري 3 × 2 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/1YoTYIkEaH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023