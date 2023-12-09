الأهلي المصري يُعاني قبل كأس العالم للأندية 2023

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بقيادة السويسري مارسيل كولر، من تذبذب الأداء والنتائج قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، ما أثار قلق جماهير.

الأهلي المصري ينتظر الاتحاد أو أوكلاند

وسيبدأ الأهلي المصري مشواره في كأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مساء يوم الجمعة المقبل، حيث ينتظر الفائز من المواجهة الافتتاحية بين الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

معاناة الأهلي قاريًا

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مخيب للآمال خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، على الرغم من تألقه اللافت مع كولر في الموسم الماضي، وتتويجه بـ5 بطولات محلية وقارية.

وبدأ الأهلي المصري الموسم الحالي بخسارة بطولتين، وهما: كأس السوبر الإفريقي، والدوري الإفريقي؛ الأمر الذي عرض كولر واللاعبين لانتقادات قوية، وطالب البعض برحيل المدرب السويسري.

ولم يُقدم الأهلي المصري الأداء المتوقع في النسخة الأولى من الدوري الإفريقي، وفشل في تحقيق أي فوز، حيث تعادل مرتين أمام سيمبا التنزاني في دور الـ8، ثم خسر وتعادل ضد صن دوانز الجنوب إفريقي في نصف النهائي.

وعقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حساباته في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعدما اكتفى بالفوز على ميدياما، وتعادل أمام يانج أفريكانز وشباب بلوزداد الجزائري.

تذبذب النتائج المحلية

ولا تقتصر معاناة الأهلي مع كولر على المسابقات القارية فقط، بل أن الفريق يُعاني في الدوري المصري لكرة القدم، حيث إنه بدأ بشكل قوي؛ وحقق 4 انتصارات متتالية، ثم تعثر بالتعادل في مواجهتي الجونة وسموحة.

وشهدت المباريات الأخيرة معاناة الأهلي المصري فنيًا، حيث يهدر الفريق العديد من الفرص السهلة، ويفتقد لرأس الحربة الصريح، بجانب الخلل الواضح في الجبهة اليسرى، لغياب علي معلول للإصابة، وعدم ظهوره بمستواه المعهود بعد تعافيه.