الأهلي يتفوق على الحزم بالشوط الأول

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نجح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في التفوق على نادي الحزم بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 18 من بطولة دوري روشن.
وسجل اللاعب رياض محرز الهدف الوحيد للراقي في الدقيقة الـ 45.
هدددددف!⚽
رياض محرز يسجل الهدف الأول لـ #الأهلي⚽🔥
الحزم 0 × 1 الأهلي#دوري_روشن_السعودي #الحزم_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/LN78BrRweU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023