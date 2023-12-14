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ضمن منافسات دوري روشن

الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات ويكسب الفيحاء برباعية

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات ويكسب الفيحاء برباعية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الفيحاء ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، بتحقيق الراقي بفوز هام بأربعة أهداف دون رد.

تقدم الأهلي ضد الفيحاء

وبدأت مباراة الفيحاء ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الفيحاء بشكل سريع، وضغط الراقي بقوة، قبل أن ينجح فراس البريكان في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 10 دقائق.

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الشباب والاتفاق يكتفيان بالتعادل السلبي

الفيحاء ضد الأهلي
جانب من المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

وواصل الراقي سيطرته، ونجح علي مجرشي في تسجيل الهدف الثاني من رأسية عند الدقيقة 17، واستمرت المحاولات الأهلاوية، وتمكن فراس البريكان من هز شباك الفيحاء عند الدقيقة 30.

وسجل النجم الجزائري رياض محرز الهدف الرابع عند الدقيقة 43 من ركلة جزاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول، بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الفيحاء برباعية نظيفة.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريقان محاولات تسجيل هدف جديد، وكاد رياض محرز أن يهز الشباك من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن حارس المرمى ستويكوفيتش تألق وأبعدها عند الدقيقة 62.

وكاد ساكالا أن يهز شباك الراقي، عند الدقيقة 73، ولكن إدوارد ميندي أمسك الكرة، لتستمر المحاولات دون جدوى، وتنتهي المباراة بفوز الأهلي ضد الفيحاء برباعية، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن.

الفيحاء ضد الأهلي
جانب من المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

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