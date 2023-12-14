الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات ويكسب الفيحاء برباعية

انتهت، منذ قليل، مباراة الفيحاء ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، بتحقيق الراقي بفوز هام بأربعة أهداف دون رد.

تقدم الأهلي ضد الفيحاء

وبدأت مباراة الفيحاء ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الفيحاء بشكل سريع، وضغط الراقي بقوة، قبل أن ينجح فراس البريكان في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 10 دقائق.

وواصل الراقي سيطرته، ونجح علي مجرشي في تسجيل الهدف الثاني من رأسية عند الدقيقة 17، واستمرت المحاولات الأهلاوية، وتمكن فراس البريكان من هز شباك الفيحاء عند الدقيقة 30.

وسجل النجم الجزائري رياض محرز الهدف الرابع عند الدقيقة 43 من ركلة جزاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول، بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الفيحاء برباعية نظيفة.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريقان محاولات تسجيل هدف جديد، وكاد رياض محرز أن يهز الشباك من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن حارس المرمى ستويكوفيتش تألق وأبعدها عند الدقيقة 62.

وكاد ساكالا أن يهز شباك الراقي، عند الدقيقة 73، ولكن إدوارد ميندي أمسك الكرة، لتستمر المحاولات دون جدوى، وتنتهي المباراة بفوز الأهلي ضد الفيحاء برباعية، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن.