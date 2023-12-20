الأهلي يسعى لضم تشيرو إيموبيلي

تسعى إدارة النادي الأهلي، للتعاقد مع المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تشيرو إيموبيلي يتلقى عرضًا من الأهلي

وذكرت موقع “توتوميركاتو” الإيطالي: “تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو ومنتخب إيطاليا عاد مجددًا لدائرة اهتمام النادي الأهلي، حيث يسعى لضمه بنهاية الموسم”.

وأضاف: “في الصيف الماضي تعثر رحيل إيموبيلي للدوري السعودي لعدة أسباب منها أن الأندية فشلت في التوصل لاتفاق رسمي معه، بجانب رغبة اللاعب في البقاء مع لاتسيو والمشاركة بدوري أبطال أوروبا”.

وتابع: “النقطة الحاسمة الأخرى التي قادت لرفض الانتقال هو ارتباطه بالمنتخب الإيطالي، لأنه لا يريد خسارة مكانه ببطولة أوروبا المقبلة في صيف 2024، ولكن كل شيء يمكن أن يتغير في الصيف المقبل”.

الموافقة على العرض

وواصل الموقع الإيطالي: “فرص تشيرو إيموبيلي في الموافقة على العرض السعودي ستكون أعلى بكثير في الصيف خاصة أن الأهلي على استعداد لدفع 35 مليون يورو من أجل ضمه”.

وجاء في ختام التقرير: “المهاجم صاحب الـ34 عامًا، يعرف أنه حان الوقت لتوديع الكرة الإيطالية والانتقال لأحد الأندية العربية خاصة مع تقدمه في العمر”.