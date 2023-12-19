الأهلي يفشل في تكرار إنجاز الهلال والعين والرجاء

السعودية الأولى في الرماية على ظهر الخيل والثالثة في التقاط الأوتاد الشيخ السديس: تعزيز مسارات المنظومة الميدانية لإثراء تجربة القاصدين مساند : نقل الخدمات من منشأة لفرد يقتصر على العمالة المنزلية لقطات مفزعة لثوران بركان هائل في آيسلندا النفط يصل لأعلى مستوى إغلاق وخام برنت فوق 78 دولاراً للبرميل تنفيذ حكم القتل حداً بحق مواطن أطلق النار بكثافة وحاول دهس رجال الأمن بالرياض برنامج ريف: التسجيل في التأمينات يمنع الدعم الإفراط في تناول المضادات الحيوية يقلل فعاليتها العلاجية وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ33 طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم بواقع 3 مئوية
أحبط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري جماهيره بعد الخسارة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.
ولعب الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي بالأمس، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وخسر المارد الأحمر بهدفين دون رد.
ودخل الأهلي المصري منافسات النسخة الحالية من مونديال الأندية، بآمال كبيرة، في مواصلة مشواره وتحقيق إنجاز جديد في مسيرته، ومعادلة ما حققته 3 فرق عربية، بالتأهل إلى المباراة النهائية.
وكان الرجاء البيضاوي المغربي أول فريق عربي ينجح في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2013 التي أُقيمت بلاده المغرب، وخسر ضد بايرن ميونيخ الألماني بهدفين دون رد.
وتمكن العين الإماراتي من تكرار الإنجاز ذاته في 2018، وهُزم أمام ريال مدريد بنتيجة 4\1، وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لنهائي كأس العالم للأندية 2022، وخسر ضد المرينغي بنتيجة 5\3.