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بعد الخسارة بنصف نهائي مونديال الأندية

الأهلي يفشل في تكرار إنجاز الهلال والعين والرجاء

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ مساءً
الأهلي يفشل في تكرار إنجاز الهلال والعين والرجاء
المواطن - فريق التحرير

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أحبط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري جماهيره بعد الخسارة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

الخسارة ضد فلومينينسي

ولعب الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي بالأمس، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وخسر المارد الأحمر بهدفين دون رد.

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الأهلي يفشل في تحقيق الإنجاز

ودخل الأهلي المصري منافسات النسخة الحالية من مونديال الأندية، بآمال كبيرة، في مواصلة مشواره وتحقيق إنجاز جديد في مسيرته، ومعادلة ما حققته 3 فرق عربية، بالتأهل إلى المباراة النهائية.

الأهلي المصري - مباراة الأهلي وفلومينينسي
لاعيو الفريق – المصدر @AlAhly

وكان الرجاء البيضاوي المغربي أول فريق عربي ينجح في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2013 التي أُقيمت بلاده المغرب، وخسر ضد بايرن ميونيخ الألماني بهدفين دون رد.

وتمكن العين الإماراتي من تكرار الإنجاز ذاته في 2018، وهُزم أمام ريال مدريد بنتيجة 4\1، وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لنهائي كأس العالم للأندية 2022، وخسر ضد المرينغي بنتيجة 5\3.

الهلال ضد ريال مدريد
جانب من مباراة الهلال وريال مدريد – المصدر @Alhilal_FC

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