الأهلي يقسو على الحزم برباعية

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أمطر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، شباك فريق الحزم برباعية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن.
وسجل اللاعب الجزائري رياض محرز الهدف الأول للراقي في الدقيقة الـ45.
وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، سجل الراقي ثلاثية عبر كل من جابري فيجا وفراس البريكان وميريح ديميرال في الدقائق الـ 59 والـ81 والـ91.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الراقي 37 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الحزم عند 12 نقطة في المركز الـ18 والأخير.
هدددددف!⚽
رياض محرز يسجل الهدف الأول لـ #الأهلي⚽🔥
الحزم 0 × 1 الأهلي#دوري_روشن_السعودي #الحزم_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/LN78BrRweU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
هدددددف!⚽
غابري فيغا يضيف الهدف الثاني لـ #الأهلي⚽🔥
الحزم 0 × 2 الأهلي#دوري_روشن_السعودي #الحزم_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/LKzDI9MRYw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
هدددددف!⚽
فراس البريكان يعزز تقدم #الأهلي بالثالث ⚽🔥
الحزم 0 × 3 الأهلي#دوري_روشن_السعودي #الحزم_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/jTpEIwXzvn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
هدددددف!⚽
ميريح ديميرال يضيف الهدف الرابع لـ #الأهلي ⚽🔥
الحزم 0 × 4 الأهلي#دوري_روشن_السعودي #الحزم_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/CXRgSUU3gX
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023