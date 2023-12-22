الأهلي يقسو على الحزم برباعية

أمطر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، شباك فريق الحزم برباعية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن.

الأهلي ضد الحزم

وسجل اللاعب الجزائري رياض محرز الهدف الأول للراقي في الدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، سجل الراقي ثلاثية عبر كل من جابري فيجا وفراس البريكان وميريح ديميرال في الدقائق الـ 59 والـ81 والـ91.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الراقي 37 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الحزم عند 12 نقطة في المركز الـ18 والأخير.