الأهلي يهزم الخليج بشق الأنفس

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حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا وبشق الأنفس على حساب الخليج بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن.
ولم ينجح أي من الفريقين في إحراز الهدف الأول خلال أول 45 دقيقة، بسبب عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.