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في الجولة الـ19 من دوري روشن

الأهلي يهزم الخليج بشق الأنفس

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ مساءً
الأهلي يهزم الخليج بشق الأنفس
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا وبشق الأنفس على حساب الخليج بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن.

الأهلي ضد الخليج

ولم ينجح أي من الفريقين في إحراز الهدف الأول خلال أول 45 دقيقة، بسبب عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

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وفي الشوط الثاني، نجح الإيفواري فرانك كيسيه في إحراز الهدف الوحيد للراقي بالدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الراقي 40 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الخليج عند 22 نقطة في المركز العاشر.

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