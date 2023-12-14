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ضمن منافسات دوري روشن

الأهلي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الفيحاء برباعية

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
الأهلي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الفيحاء برباعية
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، بتقدم الراقي بأربعة أهداف دون رد.

تقدم الأهلي ضد الفيحاء

وبدأت مباراة الفيحاء ضد الأهلي المقامة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الفيحاء بشكل سريع، وضغط الراقي بقوة، قبل أن ينجح فراس البريكان في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 10 دقائق.

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فراس البريكان
البريكان – المصدر @SPL

وواصل الراقي سيطرته، ونجح علي مجرشي في تسجيل الهدف الثاني من رأسية عند الدقيقة 17، واستمرت المحاولات الأهلاوية، وتمكن فراس البريكان من هز شباك الفيحاء عند الدقيقة 30.

علي مجرشي
احتفال مجرشي – المصدر @SPL

وسجل النجم الجزائري رياض محرز الهدف الرابع عند الدقيقة 43 من ركلة جزاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول، بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الفيحاء برباعية نظيفة.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الراقي في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

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