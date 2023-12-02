Icon

ضبط 17976 مخالفاً بينهم 7 متورطين في جرائم موجبة للتوقيف Icon الهلال بطل الشتاء للمرة السادسة Icon الفتح يبحث عن الفوز الأول ضد الطائي Icon الاتفاق يتسلح بسجل مميز خارج ملعبه لتخطي الأخدود Icon الرائد يسعى لتصحيح المسار Icon مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة بـ34 درجة.. والسودة الأدنى Icon الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز Icon معاناة كريستيانو رونالدو مستمرة ضد الهلال Icon الهلال يتفوق على النصر في 2023 Icon ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 218 ريالاً للجرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتعظيم المرتكزات الوسطية وإثراء وتجويد تجربة زائري المسجد النبوي

الأولى من نوعها.. إطلاق مبادرة الاصطفاء في تعظيم مسجد المصطفى

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
الأولى من نوعها.. إطلاق مبادرة الاصطفاء في تعظيم مسجد المصطفى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعظيماً لمكانة المسجد النبوي، ولإيصال رسالته الدينية الوسطية عالميًا؛ أطلقت وكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي، مبادرة: “الاصطفاء في تعظيم مسجد المصطفى”؛ والتي تعد الأول من نوعها؛ لتعزيز أهداف رئاسة الشؤون الدينية المرسومة، وتعميق المرتكزات الوسطية، وإثراء وتجويد تجربة زائري المسجد النبوي الدينية.

الاصطفاء في تعظيم مسجد المصطفى

وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ على الأهمية التي تمثلها مبادرة: “الاصطفاء في تعظيم مسجد المصطفى”؛ في غرس آداب رعاية المسجد النبوي الشرعية، وثقافة تعظيمه في نفوس المسلمين عامة، وزائريه خاصة؛ مما ينعكس على التفاعل الإيجابي في خلق البيئة الروحانية بالمسجد النبوي.

قد يهمّك أيضاً
نتائج النصر في مباريات الجمعة بدوري روشن

نتائج النصر في مباريات الجمعة بدوري روشن

أسواق العالم تترقب اجتماع أوبك بلس وسط توقعات المحللين في أوروبا

أسواق العالم تترقب اجتماع أوبك بلس وسط توقعات المحللين في أوروبا

وبين رئيس الشؤون الدينية خلال تدشينه مبادرة: “الاصطفاء في تعظيم مسجد المصطفى”، بمكتبه بوكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي، وبحضور القيادات الدينية؛ أن المبادرة تنطلق من صميم رسالة ومرتكزات الحرمين الشريفين الدينية، وضرورة تفعيلها وترسيخ مفهومها وثقافتها؛ عبر حزمة من المناشط الإثرائية المعزِّزة.

وأوضح: أن خدمة المسجد النبوي شرف وميزة عظيمة؛ خصها الله -عز وجل- بها المملكة العربية السعودية؛ التي قامت على رعاية الحرمين الشريفين، والمقدسات الإسلامية، وعمارتها حسًا ومعنى، وإكرام وخدمة قاصديها وزائريها دينيًا ومعرفيًا وسلوكيًا؛ بما يحقق مقصد توجههم إليها، ويبلغهم آمالهم منها.

وأشار إلى ما يحتله المسجد النبوي من المكانة في التأريخ الإسلامي, وفي أفئدة المسلمين قاطبة؛ مما يحتم على القاصدين والزائرين التأدب فيه وتوقيره ورعايته حق الرعاية، وتعلم آداب زيارته؛ لا سيما أدب خفض الصوت؛ رعايةً لجناب المصطفى ﷺ؛ فحرمته ميتًا كحرمته حيًا، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذينَ يَغُضّونَ أَصواتَهُم عِندَ رَسولِ اللَّهِ أُولئِكَ الَّذينَ امتَحَنَ اللَّهُ قُلوبَهُم لِلتَّقوى لَهُم مَغفِرَةٌ وَأَجرٌ عَظيمٌ﴾ [الحجرات: ٣].

إثراء تجربة الزائرين دينياً

وترتكز مبادرة: “الاصطفاء في تعظيم مسجد المصطفى”؛ على تفعيل الجوانب التي تعزز تعظيم المسجد النبوي الشريف في قلوب المسلمين عالميًا، وتثري تجربة الزائرين دينيًا؛ من خلال: إقامة اللقاءات، وعقد الحوارات؛ الدينية والثقافية والفكرية؛ المعنية بأحكام وآداب: المسجد النبوي، والسلام على النبي ﷺ وصاحبَيه، وزيارة الروضة الشريفة، والتعامل مع المصلين، وتعظيم مكانته عند الأطفال، والتعريف بمعالمه الدينية وغيرها؛ بما يحقق منشود ورسالة استحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة الحرمين الشريفين، وقاصديهما، وإثراء تجربتهم دينيًا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد سداد قيمته
السعودية اليوم

آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد...

السعودية اليوم
الفيحاء يتفوق على آهال بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

الفيحاء يتفوق على آهال بثنائية في الشوط...

الرياضة
التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض
الرياضة

التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض

الرياضة
جماهير الاتحاد للإدارة: لوبتيغي مطلبنا
آخر الاخبار

جماهير الاتحاد للإدارة: لوبتيغي مطلبنا

آخر الاخبار
جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
حصاد اليوم

جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

حصاد اليوم
التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء الحمل
السعودية اليوم

التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء...

السعودية اليوم
محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو 2030 في الرياض
السعودية اليوم

محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه