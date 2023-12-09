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الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ
المواطن - فريق التحرير

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يهتم العديد من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة الإجازات المتبقية من الفصل الدراسي الثاني ومن العام الدراسي 1445 هـ بشكل عام.

الإجازات المتبقية في الفصل الدراسي الثاني

وسوف يشهد الفصل الدراسي الثاني أول إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 1445/6/4هـ. فيما تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني: من يوم الجمعة 1445/6/23هـ إلى يوم السبت 1445/7/1هـ.

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ثم يكون الطلاب على موعد مع إجازة نهاية أسبوع مطولة ثانية يوم الخميس 1445/7/13هـ.  على أن تكون إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس اعتبارًا من يوم الخميس 1445/8/12هـ إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.

إجازة عيد الفطر المبارك

وتكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الجمعة 1445/9/19هـ إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.  أما إجازة نهاية أسبوع المطولة التالية فتبدأ من يوم الخميس 144/10/23هـ، فيما تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي اعتبارًا من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.

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