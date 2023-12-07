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الإحصاء: نمو الأنشطة غير النفطية 3.5% في الربع الثالث

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً
الإحصاء: نمو الأنشطة غير النفطية 3.5% في الربع الثالث
المواطن - فريق التحرير

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كشف الهيئة العامة للإحصاء عن نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من العام الجاري 3.5% مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2022م.

الأنشطة غير النفطي

حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً قدره 3.5 في المائة على أساس سنوي، و 0.4 في المائة على أساس ربعي.

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الأنشطة الحكومية

كما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً قدره 1.9 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجعت 3.8 في المائة على أساس ربعي، أما الأنشطة النفطية فقد تراجعت 17 في المائة على أساس سنوي، و 8.5 في المائة على أساس ربعي.

 

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