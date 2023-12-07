الإحصاء: نمو الأنشطة غير النفطية 3.5% في الربع الثالث

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كشف الهيئة العامة للإحصاء عن نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من العام الجاري 3.5% مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2022م.
حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً قدره 3.5 في المائة على أساس سنوي، و 0.4 في المائة على أساس ربعي.
كما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً قدره 1.9 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجعت 3.8 في المائة على أساس ربعي، أما الأنشطة النفطية فقد تراجعت 17 في المائة على أساس سنوي، و 8.5 في المائة على أساس ربعي.