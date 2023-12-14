الإحصاء: 1.7% نسبة التضخم السنوي في السعودية خلال نوفمبر الهيئة العامة للموانئ تعلن وظائف مراقبين ومهندسين ميدغلف توقع عقداً لتقديم التأمين الصحي لموظفي السعودية للكهرباء وأسرهم أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ208.66 ريال رياح نشطة وضباب وانخفاض الحرارة في 8 مناطق أغلبية النواب الأمريكي في طريقها نحو إجراء عزل بايدن ميلان يهزم نيوكاسل بصعوبة ويصعد لـ الدوري الأوروبي باريس سان جيرمان يرافق بوروسيا دورتموند لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بيل جيتس: أتابع دورات على الإنترنت عن التاريخ والقرآن
صعد المؤشر القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 0.2% في نوفمبر على أساس شهري، حيث بلغ 1.7%، فيما سجل زيادة على أساس سنوي بنسبة 1.6%، وذلك بعد 5 أشهر من الانخفاض، وفقاً لبيان هيئة الإحصاء.
وكان المحرك الرئيسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلك في شهر نوفمبر، ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.4% في شهر نوفمبر 2023م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.8%، وكانت أسعار الإيجارات المحرك الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في نوفمبر 2023م، نظراً لأهميتها النسبية العالية في سلة المستهلك بوزن 21%.
وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%؛ متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.2%. كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2.3%؛ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 5.6%.
وسجل قسم التعليم ارتفاعًا بلغت نسبته 0.8% متأثرًا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1%. وكذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعًا بنسبة 0.5% متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.3%.
من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.9%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة -5.0%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة -4.1% متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة -6.2%.
وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.3%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 1.7%. وكذلك ارتفعت أسعار كل من؛ قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.6%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2% وقسم التبغ بنسبة 0.1%.
ومن جانب آخر انخفضت أسعار كل من؛ قسم الأغذية والمشروبات بنسبة -0.1%، وقسم النقل بنسبة 0.6% وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة -0.5%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.7%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة – 0.9%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.3%، وقسم الصحة بنسبة -0.2%.