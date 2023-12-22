الإسعاف الجوي يباشر تصادمًا على طريق الهجرة – المدينة المنورة

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باشرت الفرق الإسعافية والإسعاف الجوي في هيئة الهلال الأحمر السعودي بلاغ تصادم نتج عنه إصابات متعددة على طريق الهجرة- المدينة المنورة.
وذكر الحساب الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي على منصة “إكس” الخميس، أنه بعد فرز الحالات، تم نقل المصابين إلى مستشفى المدينة العام ومستشفى الملك فهد.
ويساهم الإسعاف الجوي في نقل المرضى والمصابين في وقت قياسي لتلقي العلاج اللازم، بما يسهم في حفظ الأرواح، وسرعة تقديم الخدمات الإسعافية لتلافي الزحام المروي في بعض المناطق أو لنقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة من مناطق بعيدة سواء من داخل المملكة أو خارجها.