الإسعاف الجوي يتدخل لإنقاذ طفل من مشكلة بالقلب

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أعلنت هيئة الهلال الأحمر عن إنقاذ طفل مريض يعاني من ضيق حاد في التنفس، ولديه تاريخ مرضي في تضخم عضلة القلب في مدينة جازان.
وبحسب الحساب الرسمي لهيئة الهلال الأحمر عبر منصة إكس، تم نقل الطفل عبر الإسعاف الجوي إلى قسم القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر خلال زمن قياسي.
ويساهم الإسعاف الجوي في نقل المرضى والمصابين في وقت قياسي لتلقي العلاج اللازم، بما يسهم في حفظ الأرواح، وسرعة تقديم الخدمات الإسعافية لتلافي الزحام المروري في بعض المناطق أو لنقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة من مناطق بعيدة، سواء من داخل المملكة أو خارجها.