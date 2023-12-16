الإسماعيلي يسقط أمام إنبي في الدوري المصري

حقق الفريق الكروي الأول بنادي إنبي فوزًا مهمًا على النادي الإسماعيلي بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والمؤجلة بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز موسم 2023/2024.

الإسماعيلي ضد إنبي

وسجل اللاعب محمد حامد الهدف الوحيد لفريق إنبي في الدقيقة الـ 14 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حافظ فريق إنبي على الفوز ليصبح رصيده 13 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 7 نقاط في المركز الـ 15.

وكانت مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بفوز الجونة على البنك الأهلي بنتيجة 3-2.

بينما تعادل فريق مودرن فيوتشر مع نادي سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق.

وفاز المصري البورسعيدي على الزمالك بهدف دون رد، بينما تعادل بيراميدز مع فريق بلدية المحلة بنتيجة 2-2.

وفي مباريات أمس، تعادل الداخلية بدون أهداف مع فريق سموحة، وفاز المقاولون العرب على طلائع الجيش بنتيجة هدفين لهدف، وفاز نادي زد على فريق فاركو بنتيجة 2-1.

وفي مباراة اليوم، فاز إنبي على الإسماعيلي بهدف دون رد.