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الإصابات أربكت حسابات غاياردو بمونديال الأندية 2023

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ مساءً
الإصابات أربكت حسابات غاياردو بمونديال الأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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واجه المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، سوء حظ كبير خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

الاتحاد في كأس العالم للأندية

وبدأ الاتحاد مشواره في مونديال 2023، بمواجهة أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي، ونجح في الفوز بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يخسر ضد الأهلي المصري بنتيجة 3\0 ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

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الاتحاد ضد الأهلي المصري
جانب من المباراة – المصدر @AlAhly

الإصابات أربكت غاياردو

وفقد غاياردو، العديد من اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابات، منذ بدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في نوفمبر الماضي، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، الأمر الذي أثر على الأداء والنتائج.

وتعرض النجم لويز فيليبي لإصابة خلال مباراة ضمك في دوري روشن السعودي، دون أن يصطدم بأي لاعب، وأثبتت الفحوصات غيابه عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، ليضطر غاياردو لاستبعاده من قائمة المونديال.

إصابة لويز فيليبي

وعانى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من إصابته في العضلة الأمامية، وغاب عن مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، وحرمته من بدء مواجهة الأهلي المصري كأساسي، ويبدو أنه لم يتعاف بشكل كامل.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

واستمرت الظروف في معاندة غاياردو خلال مواجهة الأهلي المصري، حيث إنه حاول إدراك التعادل مع بداية الشوط الثاني، ليتعرض مهند الشنقيطي للإصابة، بسبب قارورة مياه على خط التماس، ليتم استبداله في وقت صعب.

مهند الشنقيطي
الشنقيطي – المصدر @ittihad

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