الإصابات تُربك حسابات غاياردو مع الاتحاد

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، فترة صعبة للغاية، بسبب الإصابات التي ضربت صفوفه.

الإصابات تُربك غاياردو

وفقد غاياردو، المدافع لويز فيليبي، بعد تعرضه لإصابة في مواجهة ضمك دون أن يصطدم بأي لاعب، وأثبتت الفحوصات غيابه عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، ليتم استبعاده من قائمة كأس العالم للأندية 2023.

وأُصيب مهند الشنقيطي في العضلة الخلفية، فيما يُعاني عمر هوساوي من آلام بسبب جراحة سابقة في مكان الأسياخ الطبية التي وضعت له سابقًا، ويحتاج الثنائي لعملية جراحية، ليصبح غاياردو في ورطة دفاعية خلال الفترة المقبلة.

مباراة الاتحاد ضد الرائد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، ويتواجد الرائد في المركز الـ17 برصيد 13 نقطة.