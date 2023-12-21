مانشستر سيتي وفلومينينسي يحلمان باللقب الأول الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد آل سعود صلابة الهلال الدفاعية تُصعب مهمة أبها القتل حدًّا بجانيين أزهقا روح شخص خنقًا ورشّا المبيد الحشري داخل فمه الإصابة تبعد بانيغا وشراحيلي عن الشباب المدني يحذر من طقس الـ72 ساعة: ابقوا في أماكن آمنة 3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي شراكة لتبادل الخبرات وإقامة المبادرات مع مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا ضمك يواصل تألقه في دوري روشن ويتجاوز الطائي الخليج يواصل صحوته ويعبر الفيحاء بثلاثية
أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني إيفر بانيغا ورياض شراحيلي، بسبب معاناتهما من الإصابة.
وأوضح نادي الشباب، أن بانيغا يُعاني من إصابة في قرنية العين، وسيحتاج إلى 3 أيام للتعافي، والعودة للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم.
وأضاف النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن رياض شراحيلي، يُعاني من شد في العضلة الخلفية، مؤكد أن مدة تعافيه من الإصابة تعتمد على استجابة اللاعب.
ومن المقرر أن يلعب الأخدود ضد الشباب، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.
وقبل مواجهة الغد، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد الليوث في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.