الإصابة تبعد بانيغا وشراحيلي عن الشباب

أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني إيفر بانيغا ورياض شراحيلي، بسبب معاناتهما من الإصابة.

إصابة بانيغا ورياض شراحيلي

وأوضح نادي الشباب، أن بانيغا يُعاني من إصابة في قرنية العين، وسيحتاج إلى 3 أيام للتعافي، والعودة للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن رياض شراحيلي، يُعاني من شد في العضلة الخلفية، مؤكد أن مدة تعافيه من الإصابة تعتمد على استجابة اللاعب.

الشباب يُلاقي الأخدود

ومن المقرر أن يلعب الأخدود ضد الشباب، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة الغد، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد الليوث في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.