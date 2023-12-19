الإفراط في تناول المضادات الحيوية يقلل فعاليتها العلاجية

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لا تزال فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بأضرار المضادات الحيوية تتواصل في العديد من المدارس السعودية وذلك ضمن البرنامج التوعوي الصحي.
وتشمل الفعاليات حملات توعوية لجميع الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة كما قدم الإذاعة المدرسية في بعض المدارس نصائح ومعلومات حول المضادات الحيوية لتعزيز الثقافة الصحية بالمدارس.
وفي وقت سابق جددت وزارة الصحة التنبيه من خطورة تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية مشيرة إلى أنها قد تسبب العديد من المضاعفات.
وقالت الوزارة إن من بين الآثار المترتبة على تناول المضاد الحيوي بكثرة ما يلي: