الاتحاديون غاضبون

أبدت جماهير نادي الاتحاد غضبها الشديد، وذلك بعد الخسارة الثقيلة من النادي الأهلي المصري بنتيجة 3- 1 في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

جماهير العميد انتقدت الإدارة الفنية من المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو للمباراة، مع اختياره التشكيلة غير المناسبة على حد وصفهم للمباراة.

كما انتقدت الجماهير عدم استغلال نجوم الاتحاد لعبور الأهلي والوصول لنصف نهائي مونديال الأندية، خاصة أن القيمة التسويقية لنادي الاتحاد تصل إلى 114 مليون يورو، بينما قيمة الأهلي التسويقية تصل إلى 30 مليون يورو.

ملخص مباراة الاتحاد والأهلي المصري

وتقدم التونسي علي معلول بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة الـ23 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل المارد الأحمر هدفين، عبر كل من حسين الشحات وإمام عاشور.

ثم قلص اللاعب الفرنسي كريم بنزيما الفارق للاتحاد محرزًا الهدف الوحيد للعميد في الدقيقة الـ91.

سيواجه الأهلي، فريق فلوميننسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية يوم الاثنين المقبل.