الاتحاد الثاني والأهلي المصري الخامس .. تعرف على القيمة التسويقية لـ أندية كأس العالم 2023

انطلقت بطولة كأس العالم للأندية 2023 بداية من أمس الثلاثاء في جدة، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر.

ويشارك في البطولة 7 أندية، وهم ” مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، الاتحاد بطل الدوري السعودي، فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجونبية، كلوب ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، الأهلي المصري بطل إفريقيا، أوراوا الياباني بطل آسيا، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل الأوقيانوس”.

القيمة التسويقية لأندية كأس العالم 2023

وجاء ترتيب القيمة التسويقية للأندية كالتالي: “مانشستر سيتي برصيد مليار و 26 مليون يورو، الاتحاد برصيد 114 مليونًا و 43 ألف يورو، فلوميننسي برصيد 107 ملايين و 60 ألف يورو، كلوب ليون برصيد 38 مليون يورو، الأهلي خامسًا برصيد 30 مليون يورو، أوراوا برصيد 19 مليون يورو، أوكلاند سيتي برصيد 5 ملايين يورو”.

وكان الاتحاد عبر لربع نهائي البطولة بعد الفوز أمس على فريق أوكلاند سيتي بثلاثية دون رد.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والاتحاد أمام فلوميننسي البرازيلي، ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.