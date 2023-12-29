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بعد تراجع نتائج الفريق مؤخرًا

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٥ مساءً
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
المواطن - فريق التحرير

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خيب النجم الفرنسي كريم بنزيما، آمال إدارة نادي الاتحاد وجماهيره، بسبب تذبذب مستواه مع الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

كريم بنزيما يخيب الآمال

وذكرت شبكة RMC، نقلًا عن مسؤول في نادي الاتحاد رفض الكشف عن هويته، رسالة تقول: “الصفقات الجديدة لم تحقق النتائج المتوقعة”.

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وأضاف المسؤول الاتحادي: “بالتأكيد توقعنا المزيد من كريم بنزيما، لكننا ندرك قيمته كلاعب من الطراز العالمي.. التأقلم مع أجواء بطولة جديدة ليس بالأمر السهل، ربما تكون مسألة وقت”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

الانتقادات تُحاصر بنزيما

ولفتت الشبكة، إلى أن كريم بنزيما يعيش فترة صعبة؛ اضطرته لإغلاق حسابه الرسمي على موقع “انستقرام” للهروب من هجوم الجماهير ضده، بعد خسارة الاتحاد ضد النصر بنتيجة 5\2.

وأشارت إلى أن جماهير نادي الاتحاد تسخر من بنزيما، بعد تراجع مستواه بشدة خلال الفترة الأخيرة، مضيفة: “النجم الفرنسي أثار موجة شديدة من الغضب بعد إهدار ركلة جزاء أمام الأهلي في كأس العالم للأندية”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر fifa

وجاء في ختام الشبكة: “تعليقات وسائل الإعلام السعودية على أداء كريم بنزيما صاحب الـ36 عامًا، بأنه فاقد الرغبة في ممارسة كرة القدم”.

وشارك بنزيما في 20 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في جميع البطولات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.

كريم بنزيما
كريم – المصدر @ittihad

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