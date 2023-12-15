الاتحاد لا يعرف الخسارة ضد الأهلي المصري

يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سجلًا مميزًا ضد الأهلي المصري، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

مواجهة قوية بمونديال الأندية

وضرب الاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو موعدًا مع الأهلي المصري، مساء اليوم الجمعة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة.

مواجهات الاتحاد ضد الأهلي المصري

وتُعد مباراة اليوم هي الرابعة بينهما في جميع البطولات، وتعود أول مواجهة إلى بطولة النخبة العربية عام 1995، ونجح العميد في الفوز بهدف على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

واصطدم الفريقان مجددًا في نهائي كأس السوبر المصري السعودي عام 2001، ونجح العميد في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعود المواجهة الأخيرة إلى بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 التي أُقيمت في اليابان، وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تفوقه على الأهلي المصري، وفاز بهدف دون رد سجله النجم محمد نور.