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قبل مباراة اليوم بمونديال الأندية

الاتحاد لا يعرف الخسارة ضد الأهلي المصري

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
الاتحاد لا يعرف الخسارة ضد الأهلي المصري
المواطن - فريق التحرير

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يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سجلًا مميزًا ضد الأهلي المصري، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

مواجهة قوية بمونديال الأندية

وضرب الاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو موعدًا مع الأهلي المصري، مساء اليوم الجمعة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة.

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رقم مميز لـ الاتحاد مع غاياردو

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

مواجهات الاتحاد ضد الأهلي المصري

وتُعد مباراة اليوم هي الرابعة بينهما في جميع البطولات، وتعود أول مواجهة إلى بطولة النخبة العربية عام 1995، ونجح العميد في الفوز بهدف على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

واصطدم الفريقان مجددًا في نهائي كأس السوبر المصري السعودي عام 2001، ونجح العميد في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعود المواجهة الأخيرة إلى بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 التي أُقيمت في اليابان، وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تفوقه على الأهلي المصري، وفاز بهدف دون رد سجله النجم محمد نور.

الاتحاد ضد الأهلي المصري
جانب من المباراة السابقة

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