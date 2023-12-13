الاتحاد والأهلي المصري قمة عربية مثيرة بعد 18 عامًا

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين للظهور بشكل مميز والتأهل إلى الدور التالي.

مباراة الاتحاد والأهلي المصري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والأهلي المصري، يوم الجمعة المقبل، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى هذا الدور، بعدما تجاوز عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية، فيما يُشارك الأهلي المصري بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

مواجهة ثانية بعد 18 عامًا

وتُعد مباراة الاتحاد والأهلي المصري هي الثانية بين الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تقابلا في نسخة عام 2005، ونجح العميد في تحقيق الفوز آنذاك بهدف دون رد سجله النجم محمد نور.

ونشر حساب كأس العالم فيفا عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو لأبرز لقطات مباراة الاتحاد والأهلي المصري، وهدف الفوز، مؤكدًا قوة المواجهة المرتقبة.

وعلق حساب البطولة الرسمي، قائلًا: “حينما واجه الاتحاد فريق الأهلي في كأس العالم للأندية 2005.. نزال عربي دسم عرف كثيرًا من الإثارة وفاز بها النمور، وبعد 18 سنة، سنكون مع موعد مع قمة جديدة بينهما”.

وكان الاتحاد قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2005، ولكنه خسر ضد ساو باولو البرازيلي، ثم ضد ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي، ليُنهي مشاركته المونديالية الأولى في المركز الرابع.