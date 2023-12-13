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الاتحاد والأهلي المصري قمة عربية مثيرة بعد 18 عامًا

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٤ مساءً
الاتحاد والأهلي المصري قمة عربية مثيرة بعد 18 عامًا
المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين للظهور بشكل مميز والتأهل إلى الدور التالي.

مباراة الاتحاد والأهلي المصري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والأهلي المصري، يوم الجمعة المقبل، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

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وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى هذا الدور، بعدما تجاوز عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية، فيما يُشارك الأهلي المصري بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

مواجهة ثانية بعد 18 عامًا

وتُعد مباراة الاتحاد والأهلي المصري هي الثانية بين الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تقابلا في نسخة عام 2005، ونجح العميد في تحقيق الفوز آنذاك بهدف دون رد سجله النجم محمد نور.

ونشر حساب كأس العالم فيفا عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو لأبرز لقطات مباراة الاتحاد والأهلي المصري، وهدف الفوز، مؤكدًا قوة المواجهة المرتقبة.

الاتحاد ضد الأهلي المصري
جانب من المباراة السابقة

وعلق حساب البطولة الرسمي، قائلًا: “حينما واجه الاتحاد فريق الأهلي في كأس العالم للأندية 2005.. نزال عربي دسم عرف كثيرًا من الإثارة وفاز بها النمور، وبعد 18 سنة، سنكون مع موعد مع قمة جديدة بينهما”.

وكان الاتحاد قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2005، ولكنه خسر ضد ساو باولو البرازيلي، ثم ضد ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي، ليُنهي مشاركته المونديالية الأولى في المركز الرابع.

الأهلي المصري والاتحاد - مونديال الأندية 2005 - محمد أبو تريكة
جانب من المباراة السابقة

 

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