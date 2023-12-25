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الاتحاد والنصر لا يخسران الكلاسيكو بعد التقدم

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٦ مساءً
الاتحاد والنصر لا يخسران الكلاسيكو بعد التقدم
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير كلاسيكو الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بينهما لتحقيق الفوز، ومواصلة التقدم في الترتيب.

مباراة الاتحاد والنصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والنصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

وقبل كلاسيكو الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

النصر - دوري روشن السعودي
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

الكلاسيكو بدون ريمونتادا

وتغيب الريمونتادا عن كلاسيكو الاتحاد والنصر في الدوري السعودي للمحترفين منذ 9 سنوات تقريبًا، حيث لم يخسر أي فريق منهما بعد التقدم في النتيجة أولًا خلال آخر 15 مواجهة.

وتعود آخر مواجهة بين الفريقين حدثت فيها ريمونتادا، إلى أبريل عام 2014، عندما تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بهدف، قبل أن ينتفض النصر، ويحول تأخره إلى فوز بثلاثية.

الاتحاد والنصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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