الاتحاد والنصر لا يخسران الكلاسيكو بعد التقدم

تنتظر الجماهير كلاسيكو الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بينهما لتحقيق الفوز، ومواصلة التقدم في الترتيب.

مباراة الاتحاد والنصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والنصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل كلاسيكو الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

الكلاسيكو بدون ريمونتادا

وتغيب الريمونتادا عن كلاسيكو الاتحاد والنصر في الدوري السعودي للمحترفين منذ 9 سنوات تقريبًا، حيث لم يخسر أي فريق منهما بعد التقدم في النتيجة أولًا خلال آخر 15 مواجهة.

وتعود آخر مواجهة بين الفريقين حدثت فيها ريمونتادا، إلى أبريل عام 2014، عندما تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بهدف، قبل أن ينتفض النصر، ويحول تأخره إلى فوز بثلاثية.