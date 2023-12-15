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الاتحاد يتأخر بهدف أمام الأهلي في الشوط الأول

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
الاتحاد يتأخر بهدف أمام الأهلي في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري، الشوط الأول من مباراة الاتحاد متقدمًا بهدف دون رد في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وسجل النجم التونسي علي معلول الهدف الوحيد للأهلي في الدقيقة الـ23 من ركلة جزاء.

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وأهدر الفرنسي كريم بنزيما فرصة التعادل لنادي الاتحاد مهدرًا ركلة جزاء تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

 

 

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