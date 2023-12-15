الاتحاد يتأخر بهدف أمام الأهلي في الشوط الأول

نائب أوكراني يفجر قنبلة يدوية في اجتماع مجلس محلي علي معلول يُسجل الهدف الأول لـ الأهلي الفرق بين الدهون والزيوت المهدرجة والمتحولة سبب غياب مارسيلو جروهي عن مباراة الاتحاد والأهلي المصري ضمك يهزم الرائد بهدف نظيف 5 تخصصات يحتاج إليها سوق العمل في التقنيات الناشئة الشباب يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع الفتح 3 حالات لوقف معاش الضمان الاجتماعي الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10 نقاط بثنائية في الوحدة التشكيل الرسمي لـ مباراة اتحاد جدة ضد الأهلي المصري
أنهى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري، الشوط الأول من مباراة الاتحاد متقدمًا بهدف دون رد في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
وسجل النجم التونسي علي معلول الهدف الوحيد للأهلي في الدقيقة الـ23 من ركلة جزاء.
وأهدر الفرنسي كريم بنزيما فرصة التعادل لنادي الاتحاد مهدرًا ركلة جزاء تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
أول أهداف الأهلي عن طريق معلول ⚽#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/GFh7R4JtaS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023
الشناوي يتصدى لجزائية بنزيما 🧤#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/L6CmUYZ7vo
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023