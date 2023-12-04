وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن 12 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة لدى فروع المراعي وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية مزايا التسجيل المهني للإعلاميين وظائف شاغرة لدى شركة رتال وظائف شاغرة في البنك الإسلامي تفاصيل إصابة ياسين بونو الاتحاد يتفوق بهدف صالح العمري ضد سباهان في الشوط الأول
أنهى نادي الاتحاد الشوط الأول من مباراة سباهان أصفهان الإيراني متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
ونجح صالح العمري في تسجيل الهدف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ14 من عمر الشوط الأول.
وحافظ العميد على تقدمه، ليُنهي الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد.