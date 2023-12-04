الاتحاد يتفوق بهدف صالح العمري ضد سباهان في الشوط الأول

أنهى نادي الاتحاد الشوط الأول من مباراة سباهان أصفهان الإيراني متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ونجح صالح العمري في تسجيل الهدف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ14 من عمر الشوط الأول.

وحافظ العميد على تقدمه، ليُنهي الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد.