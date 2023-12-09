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خلال مواجهة أوكلاند بمونديال الأندية

الاتحاد يخشى مصير المغرب التطواني وشباب الأهلي

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
الاتحاد يخشى مصير المغرب التطواني وشباب الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

كأس العالم للأندية 2023

وتُقام بطولة كأس العالم للأندية في السعودية من 12 وحتى 22 ديسمبر، بمشاركة 7 فرق، وهي؛ الاتحاد، مانشستر سيتي، الأهلي المصري، فلومينيسي البرازيلي، أوراوا الياباني، أوكلاند سيتي وليون المكسيكي.

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كأس العالم للأندية 2023
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

الاتحاد يسعى للفوز

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك في إطار منافسات الدور التمهيدي في بطولة كأس العالم للأندية.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

ويُشارك العميد في مونديال الأندية للمرة الثانية، فيما تُعد هذه المشاركة هي الـ11 للفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي، ويملك سجلًا ضعيفًا، إلا أنه نجح في تحقيق الفوز مرتين على الفريق المضيف.

وفاز أوكلاند سيتي على شباب الأهلي بهدفين دون رد في الدور الأول من كأس العالم للأندية 2009 التي أُقيمت في الإمارات، وتفوق على المغرب التطواني بركلات الترجيح بنتيجة 4\3 في نسخة 2014.

أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2014
لاعبو أوكلاند في 2014 – المصدر fifa

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