الاتحاد يخشى مصير المغرب التطواني وشباب الأهلي

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.
وتُقام بطولة كأس العالم للأندية في السعودية من 12 وحتى 22 ديسمبر، بمشاركة 7 فرق، وهي؛ الاتحاد، مانشستر سيتي، الأهلي المصري، فلومينيسي البرازيلي، أوراوا الياباني، أوكلاند سيتي وليون المكسيكي.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك في إطار منافسات الدور التمهيدي في بطولة كأس العالم للأندية.
ويُشارك العميد في مونديال الأندية للمرة الثانية، فيما تُعد هذه المشاركة هي الـ11 للفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي، ويملك سجلًا ضعيفًا، إلا أنه نجح في تحقيق الفوز مرتين على الفريق المضيف.
وفاز أوكلاند سيتي على شباب الأهلي بهدفين دون رد في الدور الأول من كأس العالم للأندية 2009 التي أُقيمت في الإمارات، وتفوق على المغرب التطواني بركلات الترجيح بنتيجة 4\3 في نسخة 2014.