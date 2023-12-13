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خلال مواجهة الأهلي المصري

الاتحاد يستهدف الفوز الثالث بكأس العالم للأندية

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٤ مساءً
الاتحاد يستهدف الفوز الثالث بكأس العالم للأندية
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الاتحاد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لمواصلة التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2023، وتجاوز عقبة الأهلي المصري.

الفوز ضد أوكلاند سيتي

ولعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي بالأمس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في المباراة الافتتاحية بكأس العالم للأندية 2023، ونجح في العميد في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

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الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

الاتحاد يسعى لتحقيق الفوز

وضرب العميد موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق فوزه الثالث في مونديال الأندية يوم الجمعة المقبل، حيث يعود أول انتصار له في البطولة إلى نسخة عام 2005، عندما تجاوز الأهلي المصري بهدف نظيف.

وصعد العميد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2005، ولكنه خسر ضد ساو باولو البرازيلي، ثم ضد ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي، ليُنهي مشاركته المونديالية الأولى في المركز الرابع.

الاتحاد والأهلي المصري
جانب من مباراة العميد والأهلي

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